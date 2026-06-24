Niña de 3 años está grave tras sufrir quemaduras con agua hirviendo

Una niña de 3 años sufrió graves quemaduras en su cuerpo y tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños.

Los hechos ocurrieron este miércoles en Grecia de Alajuela.

Aparentemente, las lesiones fueron provocadas al tener contacto con agua hirviendo.

"Al mediodía ingresa al sistema 9-1-1 un incidente, en el cual la Caja Costarricense de Seguro Social solicita el traslado de una menor de 3 años, aproximadamente, con quemaduras en su cuerpo.

"Ella viaja en una condición crítica, se traslada desde el sector de Grecia hacia el Hospital Nacional de Niños", detalló José Pablo Rojas, cruzrojista, a un equipo de Telenoticias.

La movilización de la niña herida se realizó vía terrestre, con el apoyo de una escolta policial.

"El traslado se realizó en conjunto con compañeros de la Policía de Tránsito; bastante congestionado, pero los conductores colaboraron", agregó Rojas.

Este medio pidió un reporte sobre la condición de la paciente al centro médico, pero todavía se encuentra en trámite.





