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Sucesos

Niña de 2 años lucha por su vida tras accidente en piscina de Cóbano

La menor fue trasladada vía aérea al Hospital de Puntarenas y posteriormente llevada a la capital.

Por Jason Ureña 16 de junio de 2026, 19:32 PM

Una niña de dos años permanece en condición delicada luego de sufrir un accidente acuático en una piscina ubicada en Cóbano de Puntarenas.

La menor fue trasladada vía aérea al Hospital de Puntarenas y posteriormente llevada a la capital para recibir atención especializada en el Hospital Nacional de Niños.

Según reportes médicos, la paciente ingresó en estado crítico, ya que permaneció varios minutos sumergida en la piscina antes de ser rescatada.

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