Niña atacada por perro en Heredia continúa internada y recibiendo antibióticos

La niña de 7 años que fue atacada por un perro continúa internada en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, donde recibe tratamiento con antibióticos.



La emergencia ocurrió el pasado martes 21 de abril en La Ribera de Belén, en horas de la tarde, unos 200 metros al sur de la Escuela Chaves Murillo.



Según confirmó a Teletica.com la oficina de prensa del centro médico, la menor continuará unos días más bajo su cuidado.

“La menor está internada en Cirugía Pediátrica y el día de ayer (miércoles) fue trasladada al Hospital Nacional de Niños para atención y luego regresó. Está estable e internada, recibiendo antibiótico; sin embargo seguirá aquí unos días más”, señaló el hospital.

La menor fue mordida en la cara, por lo que requirió atención médica especializada.



Vecinos que pasaban por el lugar fueron quienes alertaron a la Cruz Roja Costarricense sobre el incidente, en el que, además, una segunda persona resultó herida.

