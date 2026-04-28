Niña atacada por perro en Desamparados permanece estable tras cirugía

Una niña de un año y tres meses se encuentra en condición estable luego de ser atacada por un perro en su vivienda, ubicada en San Juan de Dios de Desamparados, la mañana de este lunes.

Según relató un familiar fuera de cámaras, el incidente ocurrió cuando la menor salió al corredor de la casa después de bañarse y se sentó en una silla.

A un costado descansaba el perro, un animal recogido de la calle, que al parecer reaccionó violentamente tras ser tocado en el rostro por la niña.

De inmediato, se activó el protocolo de emergencia y la Cruz Roja trasladó a la menor a un centro médico. La niña presentaba heridas de consideración en el párpado y la boca, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Nacional de Niños.

Actualmente, la paciente permanece bajo observación médica y se encuentra a la espera de un examen de fondo de ojo para determinar posibles secuelas en su ojo derecho.