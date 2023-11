Niña atacada por perro en Desamparados está “fuera de peligro”

“No tenemos claridad de la raza, pero sí que era un perro grande, propiedad de la familia. Es importante recordar a la familia que los niños no deben jugar sin supervisión con un perro grande, los niños deben tener conocimiento de la correcta interrelación con el animal: no molestarlo cuando está comiendo, no salir corriendo al frente de él, si no conoce al animal no tocarle (de primera entrada) la cabeza. Y los dueños: no encadenar al perro (les genera estrés y problemas de conducta como la agresividad)", agregó el médico.