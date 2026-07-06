Nicaragüense llegó a Costa Rica para trabajar y murió en balacera en Quepos



Las autoridades judiciales investigan si el ciudadano nicaragüense Carmelo Cruz Figueroa es o no una víctima colateral del doble homicidio ocurrido en Quepos.

El extranjero, de 43 años, viajaba como acompañante en un vehículo conducido por un hombre de apellido Morales, de 53 años.

De acuerdo con la información preliminar, Cruz le había solicitado a Morales que lo trasladara. Durante el recorrido, el vehículo fue atacado a balazos, lo que provocó la muerte de ambos ocupantes.

Medios de comunicación nicaragüenses informaron que Carmelo Cruz Figueroa era originario de San Jacinto de Rivas, Nicaragua.

Según esas publicaciones, trabajaba como pistero en una gasolinera; sin embargo, recientemente había llegado a Costa Rica para laborar en una empresa constructora con el propósito de brindar apoyo económico a su familia.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.