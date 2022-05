Ni la lluvia los detiene: vecinos de Hatillo vuelven a bloquear Circunvalación

Ante la desesperación de no contar con agua en sus hogares y la falta de respuesta de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es que los vecinos de Hatillo volvieron a bloquear el paso en Circunvalación, a la altura de los semáforos de Hatillo 6.



Ni siquiera el fuerte aguacero impidió que se manifestarán en el lugar desde las 6 de la tarde.

Aseguran que ayer les prometieron no quitarles el agua durante el día, pero ante el incumplimiento, niños, mujeres, adultos mayores y señores, todos llegaron a protestar para exigir el líquido vital en sus casas.

Los vecinos advirtieron que, de no cumplir con el acuerdo, volverán a tomar medidas extremas para exigir el agua en sus hogares.

“Aquí continuaremos, la lluvia no es impedimento para nosotros, para luchar por nuestros derechos, esperamos que AyA pueda ver cómo estamos aquí, está lloviendo y en nuestras casas no hay agua, cómo es posibles que nos diga que salados nosotros, eso no es posible, pero el recibo si llega y el doble de alto, entonces esperamos de verdad que Acueductos nos encuentre una solución, eso estamos pidiendo”, comentó Edith García, manifestante.