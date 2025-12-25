Navidad sangrienta en Parrita: tres muertos y cinco heridos en balacera

Lo que debía ser una noche de celebración navideña terminó en tragedia. Una balacera que se presentó la noche de este miércoles dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cinco heridas, entre ellas una menor de edad, en el cantón de Parrita, Puntarenas.

El ataque se registró detrás de la clínica local, donde una familia se encontraba celebrando la Nochebuena. Según el reporte preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la propiedad y abrieron fuego contra los presentes, para luego huir del lugar.

La Central de Comunicaciones de la Cruz Roja confirmó a Teletica.com que recibió el aviso de emergencia y al llegar al sitio encontraron a varias personas con heridas de bala. Los paramédicos declararon fallecidos a tres hombres de entre 30 y 40 años.

Dos heridos fueron trasladados en ambulancia al centro médico, mientras que otras tres personas llegaron por medios particulares, incluyendo una niña de entre 8 y 10 años que sufrió impactos de bala en sus piernas.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en la zona para dar con los responsables, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encarga del levantamiento de los cuerpos y de las diligencias correspondientes.