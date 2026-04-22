Narcos en San José ahora prefieren cuarterías en lugar de búnkeres

Los narcotraficantes en San José están tomando las cuarterías para ocultar la droga y facilitar su comercialización.



La Policía Municipal capitalina, así como Fuerza Pública, están en alerta por esta situación que se está presentando en la zona; por eso, realizan constantes intervenciones, en las que han hallado todo tipo de estupefacientes. Muchas de las personas llevan dosis a las cuarterías desde puntos como Pavas, La Uruca, Tibás, La Carpio, León XIII, entre otros.



Al parecer, hay organizaciones que obtienen hasta dos millones de colones en un solo día (ver video adjunto de Telenoticias).

“El trabajo arduo entre las autoridades ha tratado de mitigar este tema, pero la problemática es que hay estructuras de narcotráfico que ponen a sujetos a vender, los detenemos y los presentaron al Ministerio Público; pero en cuestión de cuatro horas ponen a otro sujeto a vender en el lugar.

"El Ministerio de Salud ha emitido órdenes sanitarias, pero surgen otras con la misma problemática”, dijo Marco Rodríguez, de la Policía Municipal de San José.

En las cuarterías, las personas tienen la independencia de ingresar sin levantar sospechas para comprar droga o hasta para consumir.



En la zona se han encontrado todo tipo de drogas sintéticas como cristales, LCD, así como crack y cocaína.

