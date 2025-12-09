Narcoavioneta que se estrelló en Puerto Jiménez transportaba cientos de kilos de cocaína

Una avioneta que cayó en el sector de Carate, en Puerto Jiménez, transportaba una importante carga de droga al momento del accidente.



La Policía de Control de Drogas (PCD), el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública atendieron el siniestro ocurrido la tarde del lunes en la Zona Sur.

"El piloto fue localizado dentro de la aeronave con golpes y escoriaciones, por lo que fue trasladado a un centro médico.

"Dentro de la cabina se hallaron múltiples paquetes que podrían contener droga, por lo que se coordinó de inmediato con la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes", señaló Seguridad Pública.

Tras la inspección, los agentes de la PCD decomisaron 309 paquetes de cocaína, cada uno de aproximadamente un kilogramo, además de $543 dólares.

Droga encontrada dentro de la avioneta.

El piloto, de nacionalidad colombiana y de apellido Villareal, de 53 años, fue presentado ante la Fiscalía para el debido proceso judicial.

El caso se mantiene en investigación.