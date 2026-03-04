Música narcourbana: Bandas usan dinero ilícito en videos musicales para amenazar a rivales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó un incremento en la producción de videos musicales financiados por grupos criminales con el objetivo de amenazar a rivales y exaltar delitos como el homicidio.



De acuerdo con las autoridades, se trata de un fenómeno denominado “Música narcourbana”, en el que las organizaciones destinan parte de sus recursos ilícitos para la elaboración de este tipo de contenidos audiovisuales.



La Policía Judicial indicó que esta práctica sería una imitación de estructuras criminales costarricenses a cárteles extranjeros, particularmente mexicanos. En los últimos 10 años, las autoridades han observado un aumento sostenido en la difusión de estos materiales, cuya producción queda en manos de pequeños realizadores contratados por los grupos delictivos.



El director del OIJ, Michael Soto, explicó que las grabaciones contienen elementos que son objeto de análisis por parte de las autoridades.

“Es música muy detallada; muchos de los sujetos que salen ahí los conocemos, los hemos vinculado con hechos de sangre y analizamos el entorno de las armas que utilizan”, afirmó.



Soto añadió que en los videos se identifican patrones específicos en la vestimenta y accesorios utilizados por los participantes.

“Ellos usan ropa deportiva de marca, gorras con cierta posición en su cabeza, lo que llaman el bolsito bandolero, que es una especie de bolso atravesado o cruzado en el cuerpo que se usa para la venta de drogas y guardar armas”, detalló.



El jerarca también señaló que este tipo de manifestaciones no es exclusivo del país. “Este fenómeno en los EE. UU. era muy popular, así que podemos decir que no es algo de nuestro país”, puntualizó.

