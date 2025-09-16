Municipalidad pide a dueño de edificio asegurar su estructura y remover escombros caídos

La Municipalidad de San José realizó, este martes, una inspección en un edificio de la capital que sufrió daños en su fachada debido a las ráfagas y la intensa lluvia en horas de la tarde del lunes.

Roy Allan Jiménez, de la Gerencia de Gestión Municipal de San José, explicó que la intervención se dio ante el desprendimiento de parte de la fachada del edificio por las precipitaciones y los vientos, y su caída sobre dos vehículos.

"La municipalidad se ha apersonado a hacer una inspección con dos objetivos, primero notificar al propietario para que asegure la zona y la estructura para garantizar la seguridad de todas las personas que transitan por ahí, y también para que haga las reparaciones del caso.

"Al tratarse de una propiedad privada, corresponde a los propietarios el debido mantenimiento de las estructuras. Se hizo una inspección del edificio y el lugar, se le apercibe al propietario para que remueva los escombros, asegure las estructuras que eventualmente puedan representar un riesgo para la población y que proceda de inmediato a la reparación de la fachada que sufrió el desprendimiento”, comentó Jiménez.

De acuerdo con lo establecido por la municipalidad, el propietario del inmueble deberá asegurar la edificación para proteger a transeúntes y vehículos, presentar un plan remedial, hacerse cargo de la limpieza de los escombros y responder por los daños causados a terceros.



El edificio sufrió daños considerables, al igual que dos automóviles que se encontraban en el lugar.

