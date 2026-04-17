Municipalidad de Santa Ana suspende patente comercial a empresa de gas Blue Flame

La Municipalidad de Santa Ana anunció este jueves la suspensión de la patente comercial de la empresa de gas Blue Flame, esto luego de analizar diversos informes técnicos elaborados por instituciones del Gobierno en relación con un incidente ocurrido en sus instalaciones.



La vicealcaldesa de Santa Ana, María de los Ángeles Rivera, explicó que la decisión se tomó luego de un proceso de revisión de investigaciones realizadas por entidades como el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).



“Hemos llegado a una decisión luego de analizar todas las investigaciones y análisis que han hecho los diferentes ministerios del Gobierno en relación con la situación presentada en Blue Flame. Hemos suspendido la patente comercial a la empresa Blue Flame”, indicó Rivera.

La funcionaria agregó que la medida responde a un análisis técnico previo.

“Esta no es una medida antojadiza, estamos hablando de un análisis previo, profundo, después de que hemos visto los informes del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, MINAE”, afirmó Rivera.





Asimismo, señaló que, aunque se valoran las recomendaciones emitidas por el MINAE, la municipalidad consideró necesario adoptar una acción adicional.

“Nos alegran las recomendaciones y las observaciones que ha hecho el MINAE en esta ocasión, pero creemos que el tema no puede quedarse en una simple resolución”, manifestó.

Rivera indicó que la empresa fue notificada de la suspensión temporal de su patente comercial, la cual se mantendrá hasta que cumpla con los requisitos establecidos en los informes técnicos.



También se refirió a la población cercana a la planta. “A los vecinos que están cerca de Blue Flame, tengan la certeza de que esta alcaldía, esta vicealcaldía, siempre vamos a defender la vida humana antes que todo”, expresó.



El Ministerio de Ambiente y Energía había informado el pasado 13 de marzo sobre la aplicación de una medida cautelar que suspendió la operación de una planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) ubicada en Pozos de Santa Ana, tras un incendio ocurrido el 7 de marzo.



Ese día, a las 8:25 p. m., el Cuerpo de Bomberos recibió una alerta por un incendio en la planta envasadora de GLP. La emergencia se originó por una fuga de gas que provocó una deflagración dentro de las instalaciones, lo que representó un riesgo para personas, comercios y propiedades en las cercanías.



Las instalaciones se encuentran a corta distancia del residencial Montana, en Pozos de Santa Ana, donde residen más de 300 familias.



Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos desplegó 29 unidades, incluyendo equipos especializados en materiales peligrosos, rescate y ambulancias. En el operativo participaron más de 50 bomberos, quienes utilizaron chorros de agua de gran potencia y equipos especializados para controlar la fuga y realizar una quema controlada del gas.



Este medio envió una consulta a la empresa para conocer su posición y está a la espera de la respuesta.