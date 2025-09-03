Municipalidad de San Carlos solicita declarar emergencia nacional en Crucitas

La Municipalidad de San Carlos solicitó al presidente Rodrigo Chaves declarar estado de emergencia nacional por un año en los distritos de Cutris y Pocosol, debido al impacto creciente de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

La moción fue presentada por el regidor independiente Juan Pablo Rodríguez y recibió el respaldo unánime del Concejo Municipal. La preocupación de los sancarleños ha aumentado ante la presencia de coligalleros que, según reportes locales, estarían migrando desde la Reserva Indio Maíz, en Nicaragua, para instalarse en Crucitas y extraer oro de forma ilegal.

Esta actividad ha generado un incremento en la inseguridad de la zona norte del país, además de provocar una afectación ambiental cada vez más grave.

El Concejo Municipal espera que el Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, destine recursos urgentes para atender esta problemática que afecta directamente a las comunidades de Cutris y Pocosol.