Municipalidad de Cartago clausura gimnasio donde cliente fue asesinado a balazos

Este martes, la Municipalidad de Cartago informó que clausuró de manera temporal el gimnasio Vita Fuerte, ubicado en Taras, tras un homicidio ocurrido dentro del establecimiento.



De acuerdo con la información oficial, el cierre fue ejecutado por el Departamento de Patentes en conjunto con la Policía Municipal, como una medida preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales.

“La acción se hace de manera preventiva mientras las autoridades judiciales realizan el proceso de investigación respectivo”, indicó el municipio mediante un comunicado.

El homicidio se registró la noche de este lunes, cuando un hombre vestido de negro y con casco de motocicleta ingresó al centro deportivo y disparó en múltiples ocasiones contra un cliente que estaba haciendo ejercicios.

El gimnasio fue clausurado durante la mañana de este martes.

Según confirmó la Policía Judicial, el ataque ocurrió pasadas las 8 p. m. y la víctima fue identificada como un hombre de apellido Araya, de 34 años. El fallecido fue declarado sin vida en el lugar y presentaba heridas por arma de fuego en el rostro, la espalda y la garganta.

Las cámaras de vigilancia del gimnasio captaron el momento en que el agresor ingresó corriendo, se dirigió directamente hacia la víctima y abrió fuego en repetidas ocasiones. Posteriormente, cuando el hombre cayó al suelo, el atacante disparó nuevamente antes de huir del lugar.