Mujer que presta dinero “gota a gota” es detenida como sospechosa de amenazar con fotos de decapitaciones

Las autoridades detuvieron a una mujer sospechosa de extorsionar a personas que acudían a ella para solicitar préstamos bajo la modalidad “gota a gota”.



Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el operativo policial realizado fue dirigido por la sede de Quepos en distintos puntos del país como Sabanilla de Montes de Oca, Buenos Aires de Puntarenas y el centro de Quepos.

"En estas acciones fue detenida una mujer de apellido Calderón, vinculada a dos causas por el supuesto delito de extorsión cobratoria ocurridas entre febrero y marzo del presente año.

"De acuerdo con la investigación preliminar, la sospechosa se dedicaría a prestar dinero bajo el esquema “gota a gota” y, en caso de atrasos en los pagos, habría amenazado a los deudores con mensajes intimidatorios que incluirían imágenes, fotografías y videos de armas y personas decapitadas enviadas a quienes solicitaban los créditos", señaló la Policía Judicial.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, droga tipo marihuana y éxtasis, así como dinero en efectivo.

Los agentes de Quepos no descartan que la detenida esté relacionada con una organización que podría dedicarse a la legitimación de capitales.



