Mujer que perdió a esposo e hija por caída de árbol: “Estoy con la vida vuelta nada”

“Con el corazón en la mano y la vida vuelta nada, les quiero dar gracias por sus mensajes de apoyo, imposible responderlos. Aún no logro entender ¿Por qué a mí?

Yo sé que los hijos son prestados, pero jamás imaginé que Dios me la fuera a prestar tan poquito tiempo. Fueron cuatro años y ocho meses, mi princesa hace poco había ganado su diagnóstico para entrar el otro año al kínder y Dios no me la dejó llegar.

Estábamos tan orgullosos de ella, nos brillaban los ojos por ella, inteligente, respetuosa, UNA COMPLETA REINA PARA NOSOTROS. Trabajábamos tanto para darle lo que se merecía, una niña muy mimada por todos.

Y ¿de Jesús? Ni que hablar de él, quien nos conoce sabe esa historia, hace 10 años nos conocimos en el cole, me hizo una propuesta de noviazgo hasta con un anillo un 24 de abril. Por eso nuestra hija se llamaba April, además de que también ambas nacimos en abril. Todo tiene un significado siempre.

Hoy no entiendo por qué decidieron irse y no llevarme con ellos, por qué me dejaron aquí con este dolor tan grande.

Hoy mi bebé parte al cielo de la mano de su papito, no quisieron llevarme con ellos, me quieren aquí en la tierra para un propósito que solo ellos sabrán”.