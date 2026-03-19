Mujer pasará 15 años en la cárcel por quemar a su novio con gasolina en Pérez Zeledón

El Tribunal de Pérez Zeledón dictó una condena de 15 años de cárcel contra una mujer hallada culpable de provocar la muerte de su novio.



A esta persona, de apellido Bermúdez, se le declaró responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de un hombre de apellido Segura, tras un proceso judicial que analizó los hechos ocurridos en febrero de 2024.

"De acuerdo con la investigación, ambos mantenían una relación de unión de hecho y convivían en una vivienda ubicada en San Isidro de Pérez Zeledón. El caso se remonta al 21 de febrero de ese año, cuando el hombre se encontraba dormido dentro de la casa que compartían.

"La imputada habría actuado con la intención de causarle la muerte, rociando gasolina sobre el cuerpo de la víctima, así como sobre la ropa y la cama en la que descansaba. Posteriormente, se originó un incendio que provocó lesiones de alta gravedad", indicó el Poder Judicial.

El hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en, aproximadamente, el 60% de su cuerpo, afectando zonas como el tórax, abdomen, espalda, genitales, brazos y muslos, lo que comprometió seriamente su estado de salud.



Tras el incidente, fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón y luego remitido al San Juan de Dios, en San José, donde permaneció internado en la Unidad de Quemados y en Cuidados Intensivos.



A pesar de los esfuerzos médicos y múltiples intervenciones, la víctima falleció el 24 de mayo de 2024 debido a las complicaciones derivadas de las quemaduras.

