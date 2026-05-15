Mujer muere tras sufrir emergencia mientras buceaba en la Isla del Coco

Una mujer costarricense de 37 años murió la mañana de este viernes luego de sufrir una emergencia médica mientras realizaba una inmersión de buceo en el Parque Nacional Isla del Coco.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, personal de la estación de Bomberos destacada en la isla recibió una alerta solicitando asistencia para atender a la mujer, quien habría presentado convulsiones durante la actividad acuática.

"La afectada fue trasladada hasta las instalaciones del Parque Nacional, donde fue abordada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. A su llegada, los socorristas determinaron que la mujer se encontraba en paro cardiorespiratorio.

"Ante la situación, los equipos de emergencia iniciaron de inmediato maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. No obstante, tras más de 30 minutos de esfuerzos médicos, la mujer fue declarada fallecida en el sitio", indicó la benemérita institución.

Las autoridades confirmaron que la víctima es de nacionalidad costarricense.



Actualmente, el caso se mantiene bajo coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes realizarán las diligencias correspondientes conforme a los procedimientos establecidos.

