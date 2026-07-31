Mujer muere tras ser atropellada en Santa Ana

Una mujer de entre 30 y 35 años murió la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un vehículo en la radial entre Santa Ana y Belén, frente al centro comercial City Place.



El accidente ocurrió alrededor de las 4:10 a. m. La víctima viajaba en una bicimoto de color negro (ver video adjunto en la portada).



Según información preliminar de la Policía Municipal de Santa Ana, el vehículo habría circulado a alta velocidad. El automóvil impactó contra la mujer y la arrastró varios metros.



La víctima quedó en una cuneta sin signos vitales. La bicimoto terminó a unos 50 metros del cuerpo. Varias piezas de los vehículos quedaron esparcidas en un tramo de entre 150 y 200 metros.



El conductor del automóvil abandonó el vehículo y huyó del sitio. Otra persona también habría salido del carro y escapado del lugar.



La identidad de la fallecida aún no ha sido confirmada.



La Policía de Tránsito y la Policía Municipal de Santa Ana mantienen un cierre en ambos sentidos de la radial. El cierre se ubica entre el sector de Santa Ana y las cercanías de la rotonda.



Los conductores que viajan desde Lindora hacia Santa Ana utilizan una calle marginal. El paso desde Santa Ana hacia Lindora permanece cerrado.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en la escena. Los investigadores recopilan evidencia para determinar las causas del accidente y localizar al conductor involucrado.



El levantamiento del cuerpo y la identificación de la víctima quedan a cargo de las autoridades judiciales.





