Mujer muere de balazo en la cabeza mientras defendía su propiedad de invasores en Cartago

Una mujer murió tras recibir un disparo mientras intentaba recuperar una propiedad en Linda Vista, La Unión de Cartago.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, alrededor de las 6 p. m., cuando la mujer, de apellido Legaspy y de 50 años, se aproximó a un terreno que, en apariencia, le pertenece y que estaba siendo ocupado por otras personas.

"Durante el intercambio entre la ofendida y los ocupantes, se habría producido una discusión, momento en el que uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones en la cabeza.

"La mujer fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde fue reportada como fallecida a las 10:30 p. m.", indicó la Policía Judicial.

Agentes de judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo en el centro médico y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.



Por el momento, no hay personas detenidas por los hechos y el caso está en investigación por parte de las autoridades judiciales.