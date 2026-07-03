Mujer muere atropellada por autobús en Desamparados

Una mujer murió la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un autobús en San Rafael Abajo de Desamparados. El accidente ocurrió a las 5:00 a. m. y obligó a cerrar parcialmente la vía mientras los cuerpos de emergencia atendían la escena.



La Cruz Roja Costarricense informó que, al llegar al lugar, encontró a la mujer sin signos vitales debajo de un autobús. El cuerpo quedó prensado bajo la parte trasera del vehículo.



Los rescatistas trabajaron junto con el Cuerpo de Bomberos para liberar a la víctima. Los equipos utilizaron bolsas hidráulicas y sistemas de estabilización para levantar el autobús de forma segura.



De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, la mujer intentaba cruzar la carretera cuando un autobús de transporte público la golpeó. El impacto la lanzó hacia otro autobús de servicio privado, que la atropelló.



El oficial Jorge Lizano, del Cuerpo de Bomberos, explicó que la víctima quedó atrapada bajo la zona trasera del autobús, donde se concentra el mayor peso del vehículo. Las labores de extracción se extendieron durante aproximadamente 50 minutos.



Por su parte, la Cruz Roja indicó que el conductor del autobús manifestó que se encontraba en estado de shock. Según el reporte preliminar, el chofer aseguró que observó a la mujer cuando ya estaba debajo del vehículo.



El accidente mantiene un paso regulado sobre la carretera principal que comunica San Rafael Abajo con San Rafael Arriba de Desamparados. La Policía de Tránsito cerró uno de los carriles mientras el Organismo de Investigación Judicial realiza el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.



Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas debido a la congestión que se presenta en la zona.

