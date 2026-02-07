Mujer muere atropellada por ambulancia en la Ruta 32
El mortal accidente ocurrió en Guápiles.
Una mujer murió la noche de este viernes luego de ser atropellada en la Ruta 32, a la altura de Guápiles, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se registró alrededor de las 9:00 p.m., cuando la mujer, de apellido Arrieta y de 30 años de edad, intentaba cruzar la carretera y fue impactada por una ambulancia privada que se desplazaba por esta vía. La ofendida falleció en el lugar del suceso.
Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.
Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.