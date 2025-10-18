Mujer muere atropellada mientras cruzaba por semáforo peatonal en Pavas

Una mujer de unos 40 años murió tras ser brutalmente atropellada por un motociclista en Pavas.

El accidente ocurrió la noche de este viernes frente al Liceo de Pavas.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, al parecer, la mujer iba cruzando el semáforo peatonal cuando, supuestamente, un motociclista irrespetó el semáforo y atropelló violentamente a la mujer.

La víctima recibió maniobras de RCP por varios minutos, hasta que fue declarada sin vida en el sitio del accidente.

Por su parte, el motociclista fue atendido con varios golpes.

El paso por el lugar se encuentra parcialmente cerrado, mientras el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo.