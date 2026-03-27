Mujer muere atropellada frente a supermercado en Ciudad Colón

Una mujer de aproximadamente 40 años murió la madrugada de este viernes tras ser atropellada frente a un supermercado de Ciudad Colón (ver video adjunto en la portada).

El incidente ocurrió a eso de las 5:20 a.m., de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la víctima con múltiples heridas y sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del atropello ni sobre el vehículo involucrado.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar cómo ocurrió el hecho.