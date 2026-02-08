Mujer muere atropellada al intentar recoger celular tras caer a la calle en Puriscal

Una mujer de apellido Madrigal, de 35 años, murió la madrugada de este domingo tras ser atropellada en el centro de Puriscal, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron pasada la 12 medianoche, cuando la víctima se encontraba a la orilla de la vía pública.

"En determinado momento, se le cayó su teléfono celular y, al agacharse para recogerlo, perdió el equilibrio y cayó sobre la calle. En ese instante, un vehículo que transitaba por el lugar la golpeó", dijo la Policía Judicial.

La mujer fue declarada fallecida en el sitio. Posteriormente, su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ de Puriscal para esclarecer las circunstancias del suceso.

