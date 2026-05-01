Mujer muere asesinada a balazos y otra resulta herida de gravedad en Hatillo

Una mujer falleció tras ser atacada a balazos la tarde de este viernes en Hatillo 8, San José.



El hecho se registró a las 3:20 p. m. en vía pública, específicamente frente a la alameda 34.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, la víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

En el mismo incidente, otra víctima también resultó herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.



Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni han identificado a las personas responsables.

