Mujer muere apuñalada en Hatillo: hijo es el principal sospechoso

Una mujer murió este viernes en Hatillo tras recibir múltiples heridas de arma blanca, en un hecho que las autoridades presumen se trata de violencia intrafamiliar. El principal sospechoso del ataque sería su propio hijo.



El hecho ocurrió en Hatillo 1, de la iglesia católica 100 metros norte y 75 oeste.

La Cruz Roja confirmó que la víctima presentaba varias puñaladas y fue declarada sin vida en el sitio.

El caso está bajo investigación de las autoridades judiciales, quienes se están haciendo cargo del levantamiento del cuerpo.