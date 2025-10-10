Mujer lleva más de ocho días desaparecida y su familia pide ayuda urgente

La familia de Neybi Marchena Monge, una mujer de 33 años, se encuentra en una angustiosa búsqueda tras más de ocho días sin noticias de su paradero. La desaparición ocurrió en el sector de Golfito, en la zona sur del país.

Según sus allegados, Neybi padece una condición mental que en ocasiones la lleva a alejarse de sus seres queridos e incluso a percibirlos como una amenaza, lo que ha dificultado su localización.

De acuerdo con Leidy Marchena, hermana de la desaparecida, Neybi fue vista por última vez cuando salió de su vivienda. Versiones indican que habría ingresado a una zona montañosa cercana. La familia solicita la colaboración de la Cruz Roja, cuerpos policiales y de la población en general para poder encontrarla sana y salva.

Si usted tiene información que pueda ayudar con el paradero de Neybi Marchena Monge, puede comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645, línea del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La familia agradece cualquier ayuda que contribuya a traerla de regreso a casa.