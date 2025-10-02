Mujer irá a prisión preventiva por presunto homicidio de su bebé en Coto Brus

A solicitud de la Fiscalía de Coto Brus, una mujer identificada con el apellido Jiménez, de nacionalidad panameña, irá tres meses a prisión preventiva, como sospechosa de homicidio calificado en perjuicio de su bebé de un año.



La medida fue dictada por el Juzgado Penal de la zona durante la tarde de este miércoles, tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público.



Según la investigación, el menor fue trasladado inicialmente al hospital de San Vito y, posteriormente, al Hospital Nacional de Niños, donde falleció.

"Durante la atención médica, especialistas detectaron lesiones compatibles con el síndrome del niño agredido, situación que motivó la alerta inmediata a las autoridades judiciales", indicó la Fiscalía.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a Teletica.com que recibió la alerta del caso el pasado lunes, luego de que el pequeño ingresara al Hospital Nacional de Niños y falleciera poco después.



El PANI detalló que el menor tenía dos hermanos, una niña de 10 años y un niño de 3, quienes ya fueron valorados en un centro médico y luego trasladados con una medida especial de protección a un albergue de la institución.



El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

