Mujer indígena muere tras accidente acuático en Turrialba

La Cruz Roja Costarricense mantuvo, desde la tarde de este sábado, un operativo de recuperación en el sector de Chinaquicha, territorio indígena de Turrialba, tras un accidente acuático en el que una mujer adulta murió.



La Benemérita movilizó a un total de ocho cruzrojistas para atender la emergencia. El equipo incluyó personal especializado en rescate en aguas en movimiento, quien desarrolló las labores necesarias para recuperar a la víctima.



"Los rescatistas localizaron a la mujer dentro del cauce del río. El personal de la Cruz Roja confirmó que la víctima no presentaba signos vitales al momento de la recuperación", dijo la Cruz Roja.



La institución concluyó el operativo de recuperación y entregó el cuerpo de la mujer a las autoridades judiciales para su respectiva investigación.

