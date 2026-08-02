Mujer herida de bala tras ataque de su pareja en Cóbano

Una mujer de 30 años, identificada con el apellido Arauz y de nacionalidad nicaragüense, resultó herida de bala la tarde de este sábado en las Parcelas de Cóbano, Puntarenas, tras ser atacada por su pareja sentimental.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima presentaba dos impactos de bala en su pierna izquierda. Según las primeras versiones, el hombre habría llegado hasta la vivienda de la mujer, discutieron y posteriormente le disparó en dos ocasiones antes de huir del lugar.

La afectada fue trasladada desde su casa hasta un centro médico, donde permanece bajo atención especializada. Las autoridades mantienen la investigación para dar con el responsable del ataque.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y se suma a los hechos de violencia doméstica que se registran en el país.