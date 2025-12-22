Mujer herida a balazos en bar de Nicoya “está en una condición bastante delicada”

La mujer que resultó herida durante un ataque armado en un bar de Nicoya, Guanacaste, el viernes anterior, “está en una condición bastante delicada”.

Así lo reveló el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien se refirió por primera vez a los hechos que cobraron la vida de otra persona, identificada con el apellido Rodríguez, hondureña naturalizada costarricense, de 40 años.

Soto reconoció que las pesquisas, en este momento, están “en una etapa muy preliminar”.

“Lo que tenemos es que dos femeninas estaban dentro de un bar en el sector de Nicoya, ingresan dos masculinos y les disparan en múltiples ocasiones, siendo que una fallece y la otra, en este momento, está en una condición bastante delicada”, dijo sobre la mujer de apellido Álvarez, de 28 años.

“Como es habitual en este tipo de casos, estamos trabajando en el perfil de las víctimas para tratar de entender cuál es el móvil, es decir, si tiene que ser por un tema de ajuste de cuentas, alguna amenaza, algún conflicto personal... Justamente, estamos en ese proceso”, detalló el jerarca de la Policía Judicial.

Si bien el móvil no se ha determinado, el director del OIJ indicó que trabajan en una hipótesis con los elementos que han podido recabar.

“Lo que estamos valorando, de acuerdo a algunos videos que han circulado, informaciones que hemos recibido, es que una de ellas se dedicaría al tema de hacer préstamos, prestamista, y que tenían un estilo de vida bastante relevante, significativo. No tenemos ahorita posibilidad de indicar que tenga que ver con esa circunstancia, pero es una de las hipótesis que estamos valorando”, añadió Soto.

Debido a que este ataque armado ocurrió en un establecimiento comercial donde había más gente, los agentes también deben verificar si alguna de las ofendidas u otras personas fue víctima colateral.

El caso continúa en investigación.











