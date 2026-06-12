Mujer fue asesinada a puñaladas dentro de su casa en Guanacaste

Una mujer de 43 años fue hallada sin vida dentro de su casa la noche de este jueves en Guayabo de Bagaces, Guanacaste.



Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 7:28 p. m. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a la víctima sin signos vitales.



La mujer presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca en el tórax y el abdomen.



De acuerdo con la información preliminar, el crimen habría ocurrido durante la tarde. Sin embargo, el cuerpo fue localizado hasta horas de la noche.



Las autoridades mantienen la búsqueda del principal sospechoso del homicidio.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el caso y realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.





