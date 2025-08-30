Mujer es asesinada en Nicoya: sospechoso fue capturado con las manos ensangrentadas

Una mujer identificada como María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, fue asesinada la noche del viernes en su casa, ubicada en Barrio El Carmen de Nicoya, Guanacaste.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cerca de la medianoche un vecino ingresó a la sede judicial solicitando ayuda tras escuchar gritos de auxilio provenientes de una casa cercana.

Al llegar al sitio, los agentes no lograron escuchar más ruidos, pero el vecino decidió ingresar a la vivienda, donde encontró a la mujer gravemente herida en una de las habitaciones.

El cuerpo de Peralta presentaba múltiples heridas de arma blanca en brazos, pecho y cuello. La Cruz Roja Costarricense se hizo presente en el lugar y declaró a la víctima sin signos vitales. El cuerpo fue hallado dentro del baño, con una herida profunda en el cuello.

Minutos después, otro vecino alertó a las autoridades sobre el posible paradero del sospechoso. Oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron a una propiedad cercana, donde localizaron a un hombre de apellido Sánchez, de 49 años, con las manos ensangrentadas. El sujeto fue detenido de inmediato y quedó a disposición del Ministerio Público como principal sospechoso del crimen.

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del homicidio, que se perfila como un posible caso de femicidio.