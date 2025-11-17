Mujer es asesinada de un disparo en la cabeza en Guápiles

Una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza en Guápiles, Limón.

El ataque ocurrió la tarde de este lunes en el barrio La Emilia, 200 metros oeste de la carnicería.

De acuerdo con la información suministrada a Teletica.com por la Cruz Roja, la víctima tenía 47 años y quedó fallecida en el sitio.

Además, otra mujer fue trasladada al centro médico para valoración por una crisis nerviosa.

El OIJ se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación, mientras que la Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque.