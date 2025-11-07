Mujer es asesinada a balazos y dos personas más resultan heridas en Puriscal

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a Teletica.com la muerte de una mujer y otras dos personas que resultaron heridas tras una balacera en Puriscal.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, dentro de una casa.



De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 8:14 a. m. en la localidad de Ángeles de Chires.

"En el sitio fue atendida una mujer de 42 años con heridas por arma de fuego, quien fue abordada por los socorristas sin signos vitales", señaló la benemérita institución.

Además, las autoridades confirmaron que un hombre y otra mujer resultaron heridos en el mismo hecho.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena y ahora el caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.

