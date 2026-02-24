Mujer embarazada queda prensada tras choque triple en San Rafael de Escazú

Una mujer embarazada quedó prensada la mañana de este martes tras un choque entre tres vehículos en el sector de San Rafael de Escazú, informó la Cruz Roja Costarricense.



De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió en ese sector del cantón de Escazú y obligó al despliegue inmediato de personal de rescate.

La paciente permanece atrapada dentro de uno de los automotores, mientras socorristas realizan maniobras especializadas para liberarla y brindarle atención prehospitalaria.



En el lugar trabajan dos unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate. De momento, no se ha detallado la condición de salud de la mujer ni si hay otras personas heridas.

La emergencia continúa en desarrollo.



​

