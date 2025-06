Mujer embarazada muere tras accidente en San Carlos

La madrugada de este sábado se registraron tres accidentes de tránsito mortales en diferentes puntos del país. En total, cuatro personas perdieron la vida.

El incidente más grave se registró alrededor de las 5:00 a. m. en el sector de Pocosol, en San Carlos, Alajuela. Según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trató de una colisión frontal entre dos vehículos. En uno de ellos viajaba un hombre identificado como Guillén, de 46 años, quien murió en el sitio.



En ese mismo vehículo se transportaban otras seis personas, todas trasladadas al Hospital de San Carlos. Entre ellas se encontraba una joven embarazada de 20 años. Lamentablemente, fue declarada fallecida al llegar al Hospital San Carlos. Su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. Las demás personas heridas están siendo atendidas por personal médico.



Sobre el segundo vehículo involucrado, se presume que viajaban dos personas. Una de ellas aún no ha sido localizada, mientras que la otra fue trasladada también al centro médico. El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ, que determinará responsabilidades y las circunstancias exactas del accidente.



En Santa Cruz de Guanacaste, un hombre de apellido Hernández, de 30 años, fue encontrado sin vida a eso de las 4:00 a. m. tras un accidente en motocicleta. Vecinos alertaron a las autoridades, pero las causas del siniestro aún no están claras. Se investiga si Hernández cayó por sí solo a una cuneta o si fue impactado por otro vehículo. Su cuerpo fue remitido a la morgue judicial. El OIJ se encuentra a cargo de la investigación.



El tercer incidente ocurrió en San Antonio de Desamparados, donde un hombre de apellido Román, de 55 años, murió atropellado presuntamente por un autobús mientras caminaba por vía pública a eso de la 1:00 a. m. Fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde se confirmó su fallecimiento. Este caso también es investigado por agentes del OIJ.