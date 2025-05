Mujer desesperada tras robo de dos mascotas de apoyo emocional: "Son mis compañeras, mis hijas"

La noche del miércoles 14 de mayo, una mujer en Cartago vivió momentos de terror cuando un grupo de delincuentes ingresó a su casa haciéndose pasar por agentes judiciales y simulando un allanamiento para cometer un robo.



Según relató la víctima, todo ocurrió alrededor de las 9:30 p.m., minutos después de haberse acostado. Escuchó un escándalo en la casa y voces que gritaban “¡policía!”, mientras los sujetos rompían puertas y quebraban ventanas. Sin tiempo para reaccionar, los falsos oficiales ingresaron a su habitación, la encañonaron y la mantuvieron retenida durante cerca de una hora (vea video adjunto de Telenoticias).

“Escuché un escándalo y empezaron a gritar policía y me dicen que es un allanamiento, pero yo me pregunto que por qué en mi casa. Me piden el oro, pero les digo que no tengo eso, me dicen que dónde está lo de valor y yo les digo que lo único de valor es lo que están viendo. Me llevaron al baño y me encañonaron ahí. Todo lo montaron al carro mío y se lo llevaron”, narró la mujer.