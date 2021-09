Mujer denuncia a hombre que se masturbaba frente a su casa

Una mujer vivió unos minutos de mucha angustia luego de que un hombre se masturbara frente a su casa en La Uruca.

Los hechos ocurrieron el sábado a eso de las 10 de la mañana detrás del Hospital México.

La víctima relató a Teletica.com cómo ocurrió el incidente cuando el hombre llegó en un carro Mercedes Benz 1990 color champagne.

“Yo me encontraba en la cocina de mi casa alistando el desayuno, en la cocina tenemos unos ventanales grandes que dan a la calle, yo me asomé a la ventana y veo el carro parqueado, pero sigo cocinando con normalidad.

“A los dos minutos volteo otra vez a ver por la venta y lo veo masturbándose, de inmediato quedé como en shock, cerré la cortina, luego me fui corriendo por el celular y ahí fue donde le pude tomar fotos. Cuando él se da cuenta de inmediato aceleró y se fue.

“Jamás me imaginé que esto me pasara a mí, me enoja mucho, más porque en la casa había niños y me preocupa que este enfermo vaya a actuar así con otras mujeres o peor aún, que intente violar a alguna, por eso mi esposo y yo decidimos actuar”, relató la mujer de apellido García.

La denuncia

La mujer asegura que lo más indignante fue que recibió poco apoyo por parte de las autoridades a la hora de interponer la denuncia.

“Yo me presenté al segundo piso del I Circuito Judicial de San José en el departamento de denuncias rápidas del Ministerio Público.

“Me atendió el Fiscal de turno y me dijo que una denuncia de esas no cabe como delito de acoso callejero porque él estaba en un recinto privado y yo estaba en recinto privado, entonces no aplica, uno de los dos teníamos que estar en la vía pública, además de que yo tenía que estar 100% de quién es el tipo y de sí él se estaba masturbando mientras Me veía", explicó.

Teletica.com consultó al Ministerio Público sobre la denuncia de la afectada y confirmaron que la mujer llegó la mañana de este martes a interponer la denuncia por el presunto delito de acoso callejero.

“Tras realizar un análisis preliminar de los hechos narrados por la usuaria, el fiscal le indicó que podía interponer la denuncia, pero la previno en que, a pesar de que se debía desarrollar una investigación, era posible que la conducta no se apegara al tipo del delito, pues el principal aspecto que establece la ley es que, tanto la víctima como el victimario, deben tener pleno conocimiento de la conducta, pero, según lo señalado por la usuaria, la dinámica de los hechos no se apegan a esa particularidad del tipo penal.

“Sin embargo, se le indicó que podía recurrir al Juzgado Contravencional para que ahí se valoraran los hechos y se determinara si se estaba ante una contravención o no”, indicaron.

Por su parte, en el OIJ le dijeron a la víctima que a denuncia aplica como contravención a las buenas costumbres por exhibicionismo.

“El problema es que me dijeron que en ese juzgado no tienen apoyo de investigadores del OIJ, por lo que necesitan los datos completos del sujeto para poderlo notificar y que si pongo la denuncia sin los datos del sospechoso entonces esta no va a avanzar.

“En otras palabras, mi esposo y yo tenemos que hacer las labores de investigación para darle al OIJ los datos del sujeto ese”, concluyó la afectada.

A pesar de esto la pareja asegura que van a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y buscarán apoyo de un abogado.

El sujeto ya estaría plenamente identificado gracias a la evidencia que logró obtener la mujer.