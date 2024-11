Mujer con discapacidad tiene 10 días desaparecida: su familia la busca por todo San José

La angustia y preocupación de una familia en San Rafael Abajo de Desamparados, San José, aumenta cada día mientras buscan a Karen Vanessa Corrales Herrera, una mujer de 40 años y con discapacidad mental, quien ha estado desaparecida desde el 29 de octubre.



Este viernes, se cumplen 10 días sin rastro de Karen, quien fue reportada como desaparecida ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 6 de noviembre.



Fernanda Corrales, su hermana, conversó con Teletica.com y explicó los esfuerzos incansables que han realizado para encontrarla.

Un reciente reporte indica que podría haber sido vista en el supermercado MasxMenos de Plaza Rohrmoser, donde una empleada mencionó que Karen parecía estar desorientada.

“Nosotros hemos ido a buscarla por todo lado, pero no la hemos encontrado. He ido hasta Alajuela y hoy voy a buscar por Pavas y Rohrmoser. Ahora mismo estoy en el centro de San José, recorriendo los parques, pero no hemos tenido suerte”, manifestó Corrales.