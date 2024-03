Mujer atropellada junto a dos niños en Coronado tiene cuatro días esperando cirugía

La familia de una mujer que fue atropellada el pasado 22 de marzo, junto a dos menores de edad, pide al Hospital Calderón Guardia que le brinde un espacio para ser operada debido a las severas fracturas que le provocó este accidente.

El pasado viernes, esta mujer, de apellido Zúñiga y de 33 años, y dos niños, de ocho y seis años, fueron atropellados en la acera de la iglesia de San Rafael de Coronado, después de que la conductora de un vehículo todoterreno perdiera el control del mismo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4 p. m. Aparentemente, iban saliendo de clases de Catecismo cuando, por razones que se desconocen, el carro se desvió hasta las gradas del templo, causando este grave suceso.

La niña, hija de Zúñiga, salió del Hospital Nacional de Niños este lunes. Ella fue operada debido a las fracturas que tenía en distintas partes del cuerpo. Por su parte, el otro menor, sobrino de la mujer, fue también intervenido quirúrgicamente y ahora espera una segunda cirugía, pues, aparentemente, uno de sus pulmones fue perforado (ver nota de Telenoticias en el video adjunto).

Sin embargo, Zúñiga sigue internada en condición delicada y aún no ha ingresado al quirófano.

"Ella tiene fractura de pierna, tobillo, tiene golpes, desmontada la clavícula. Eso es lo más serio.

"No la han querido operar porque la póliza del carro no cubre el valor de la cirugía; entonces, tengo entendido que del INS la devolvieron para la Caja, y lo que dicen es que no hay campo, que no hay espacio para la cirugía", relató Gerardo Morales, familiar de la víctima.