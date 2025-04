Mujer atropellada en San José evitó puente peatonal por temor a asalto

Una mujer que falleció por un atropello en Hatillo 6 no utilizó el puente peatonal por temor a un asalto.

Los hechos ocurrieron el pasado 1° de abril sobre la Circunvalación Sur.



La víctima, de 29 años, regresaba del colegio, era madre de dos niños y se iba a casar el próximo mes (ver video adjunto de Telenoticias).

Compañeros de la estudiante alertaron a su familia sobre el atropello.



"Vinieron dos colegiales a pegar gritos, tocaron este portón. Yo bajé y me dijeron: ‘La macha, la machita… la atropelló una moto y falleció’. Entonces subí inmediatamente, me comuniqué con mi esposo, y me fui, de verdad era ella.



“La mayoría de vecinos de Hatillo 6, 5, prefieren cruzar la calle porque en el puente hay una parte oscura y ahí han estado asaltando mucho, y no sé si las autoridades lo sabrán o no; pero nunca hay autoridades ahí presentes”, expresó Vilma Alvarado, suegra de la fallecida.