Mujer atrapada en inundación: “Yo lloraba, pegaba gritos, los portones no abrían”

La mujer que estuvo por varios minutos atrapada en su casa tras el desbordamiento del río Cucubres en Desamparados, asegura que temió por su vida.



Ella, al igual que decenas de familias, tratan de levantarse poco a poco tras las afectaciones sufridas.

El video adjunto muestra precisamente el momento en el que Julia Gamboa era rescatada por dos de sus hermanos.

Esto ocurrió luego de que el río Cucubres, en Calle Fallas de Desamparados, se desbordara e inundara varias viviendas, incluyendo la suya, el pasado viernes.

“Yo lloraba, pegaba gritos y cuando quisimos salir, los portones no abrían, el agua ya los tenía taponeados, entonces fue cuando mi hermana dijo que saliéramos y subimos por las rejas hasta el techo, uno de ellos subió primero, me agarró de la mano, mientras el otro me sostenía, yo con esa histeria, luego al último costó más rescatarlo.

“Cuando iba subiendo el río me hizo arrancadas las sandalias, yo sentía donde me pasaban palos y tucos por las piernas, la basura se me enredaba entre los pies, yo no podía caminar, daba un paso y el agua me devolvía dos”, comentó la afectada.