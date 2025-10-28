Mujer asesinada por su expareja en Golfito era madre de una bebé

Perla Lagos Oporta, de 35 años y nacionalidad nicaragüense, fue víctima de femicidio en Río Claro de Golfito, Puntarenas. La mujer era madre de una bebé y su caso se convirtió en el número 30 registrado este año por el Observatorio de Género del Poder Judicial.

El principal sospechoso es su expareja sentimental, de apellido González, de 38 años, quien huyó a Panamá tras el crimen. Según las autoridades, fue su propia madre quien lo entregó a las autoridades panameñas luego de que él confesara el asesinato.

El cuerpo de Perla fue hallado en el baño de unas cabinas en Río Claro, donde solía encontrarse con el sospechoso. La causa de muerte fue un trauma por asfixia.

La alerta la dio un compañero de trabajo, quien reportó a la Fuerza Pública que había perdido contacto con Perla dos días antes. También indicó que González era agresivo con ella.

La detención del sospechoso se concretó tras diligencias coordinadas entre la oficina de Interpol del OIJ y las autoridades panameñas. Ahora se espera su traslado a Costa Rica para continuar el proceso judicial en su contra.

Según el Observatorio de Género, hasta el 15 de octubre se contabilizan 30 femicidios en el país. La mayoría ocurrieron en Alajuela (9), seguido por San José (5), Puntarenas (4), Cartago (3), Heredia (3), Guanacaste (3) y Limón (2).

En 10 casos las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, 7 con arma de fuego, 6 por asfixia, 1 por golpes, mientras que 5 están en investigación.