Mujer asesinada junto a su esposo fue víctima colateral de ataque en Puntarenas

“La mujer era la pareja del fallecido, no tenía antecedentes criminales, no estaba vinculada a ninguna estructura, podría eventualmente conocer la actividad de su esposo, pero no la tenemos vinculada a ninguna actividad, por lo que sería una víctima colateral.

“La hija de la pareja, una niña pequeña, gracias a Dios, en medio de la balacera, logró huir hacia una vivienda donde fue resguardada y custodiada, hay que analizar si los sujetos decidieron no quitarle la vida, por ahí puede ir el asunto”, explicó Michael Soto, subdirector del OIJ.