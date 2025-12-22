Mujer asesinada en Nicoya tenía inscritos seis propiedades, 19 hipotecas y 20 carros

Leticia Rodríguez, la mujer asesinada el viernes en un bar en San Martín de Nicoya, Guanacaste, tenía un estilo de vida ostentoso.

Un rastreo de sus bienes revela que la agraviada tenía inscritos a su nombre seis propiedades en Guanacaste, 19 hipotecas, 18 carros y dos motocicletas (vea video adjunto de Telenoticias).

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que, como parte de la victimología, se indagará en los bienes de la mujer y en sus redes sociales, donde Rodríguez presumía una vida de lujos, con viajes fuera del país junto a su pareja y la compra de carros último modelo en un mismo año.

"Dentro de las hipótesis se tiene que una de ellas, la que está fallecida, podría estarse dedicando al tema de que es prestamista y que podría (el crimen) tener alguna relación con esto. Estamos en una fase muy preliminar y estamos estableciendo qué ocurrió", explicó el jefe de la Policía Judicial.



Rodríguez fue asesinada por dos sicarios a bordo de una motocicleta. Durante el mismo hecho fue herida de bala su compañera sentimental, quien se mantiene crítica en un centro médico que no fue precisado.

El evento ahora es objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial, que deberá esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho y dar con sus responsables.