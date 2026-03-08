Mujer asesinada en Heredia tenía dos hijas

Yessenia Murillo Noguera, la mujer víctima de feminicidio el viernes por la noche, tenía dos hijas, una de las cuales era sobreviviente de cáncer infantil.

Así lo indicó en sus redes sociales la Fundación Sembrando Esperanzas, organización dedicada a dar apoyo a menores de edad que sufren esa enfermedad.

"Hoy no es solo una noticia... es una pérdida que nos toca de cerca, que nos rompe el alma y nos llena de tristeza", publico en su página de Facebook la fundación.

De la misma manera, la escuela de Cubujuquí de Heredia, divulgó en sus redes un emotivo mensaje, ya que una de sus hijas estudiaba en ese centro de enseñanza.

"Le pedimos al Señor mucha fortaleza para la familia que sabemos están pasando un momento muy difícil", indica la publicación.

Murillo tenía 42 años de edad y, según trascendió, actualmente laboraba en un emprendimiento propio.

Según el Organismo de Investigación Judicial OIJ), el viernes un hombre se entregó voluntariamente reconociendo el crimen.

