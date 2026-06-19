Mujer asesinada en Festival Estudiantil de las Artes estaba viendo a su hija bailar

La mujer asesinada, la tarde de este jueves, en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA), en Tuetal Norte de Alajuela, estaba viendo a su hija bailar cuando fue atacada de un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Jocelyn Paniagua Gutiérrez, de 27 años, madre de una niña de 12 años.

Los familiares aseguraron a Telenoticias que la joven, les contó, días atrás, que había recibido amenazas de muerte y que el ataque podría ser un crimen pasional.

"Ella me comentaba que había tenido amenazas de muerte, es como un lío pasional lo que sospechamos. Era una muchacha trabajadora que vivía por su hija, una chiquita de 12 años, este año se le graduaba. Venía para la actividad que tenía la chiquita, ya que bailaba en el festival. Ella me decía: 'Tía, me amenazaron de muerte'”, contó Carmen Paniagua, tía de la víctima.

La hija de la joven estaba en el lugar al momento del ataque, por lo que la familia trató de alejarla de la terrible escena.

Otro tío contó que, mientras disfrutaban de los bailes, se extrañaron porque escucharon el disparo, al salir, encontraron a la joven inconsciente y desangrada.

“Muy lamentable el hecho de mi sobrina; nosotros estamos acá, escuchamos la detonación, salgo a ver lo que está pasando, pero veo a mi sobrina en el suelo con un disparo en la cabeza”, relató David Canda, tío de la víctima.

Los vecinos realizaron labores de limpieza en el salón multiusos, luego de que el OIJ se hizo presente, esto debido a la sangre que quedó en el lugar.

MEP reacciona al ataque

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) lamentó el fallecimiento de la joven madre y aseguró que, tras el ataque, se activaron los protocolos correspondientes, además, están brindando seguimiento y acompañamiento a la comunidad estudiantil local.